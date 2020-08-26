سياسة
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إصابة 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بكورونا
أصيب 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد. وحمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، معرباً عن تخوفه من زيادة الإصابات بسبب الإهمال الطبي.
إصابة 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بكورونا
إضطرابات داخل السجون الإسرائيلية من قبل الأسرى الفلسطينيين وإصابة 12 بفيروس كورونا
26 أغسطس 2020

أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن إصابة 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي في بيان له الأربعاء، إصابة 5 أسرى في سجن عوفر الإسرائيلي بفيروس كورونا، وعلى إثر ذلك أغلقت إدارة المعتقل القسم رقم 21 الذي يعتبر من أكبر أقسام المعتقل وفيه قرابة 160 أسيراً.

وبين النادي أن عشرات الفحوصات والعينات لم تظهر نتائجها بعد، وسط تخوفات حيال ارتفاع عدد الإصابات خلال الساعات القادمة، كما أوضحت أن إدارة سجن عوفر قامت بنقل جميع الأسرى في غرفتين رقم 10 و16 إلى قسم رقم 18، والمخصص للحجر الصحي.

كما عزلت ما تبقى من الأسرى في قسم 21 لمدة 14 يوماً.

وطالب نادي الأسير مجدداً المنظمات الدولية الحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال بوقف الاعتقالات اليومية، وكذلك الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كون أن المعلومات التي تصدر حتى الآن مصدرها إدارة سجون الاحتلال فقط، والتي تبقى محط شك.

من جانبه حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، معرباً عن تخوفه من زيادة عدد الإصابات بسبب الإهمال الطبي.

ويواصل أربعة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسرى المضربين، هم: ماهر الأخرس من جنين، والأسيران محمد وهدان وحسن زهران من رام الله، وعبد الرحمن شعيبات من بيت لحم، وتتعمد إدارة المعتقلات عزلهم واحتجازهم في ظروف قاسية وصعبة.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة الثلاثاء، 26,162 إصابة، و 150 وفاة، فيما جرى تسجيل 17669 حالة تعافٍ، حسب

سجل التحديث الوبائي

في فلسطين.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 1459 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية من مختلف المحافظات، وهي أعلى حصيلة تعافٍ على أساس يومي منذ بدء جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، الثلاثاء، أن نسبة الشفاء ارتفعت إلى 67.5%، بينما انخفضت نسبة الإصابات النشطة إلى 31.9%، في حين استقرت نسبة الوفاة عند 0.6%.

مصدر:TRT عربي
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