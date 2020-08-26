بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، أكثر من 24 مليوناً و61 ألفاً و216 شخصاً، حسب موقع "Worldometeres" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر القائمة العالمية بعدد المصابين، بواقع 5 ملايين و955 ألفاً و728. وتحل البرازيل بالمرتبة الثانية بـ3 ملايين و674 ألفاً و176، ثم الهند بمليونين و234 ألفاً و474.

وتأتي روسيا في المركز الرابع، ثم جنوب إفريقيا، وبيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وإسبانيا، وتشيلي، وإيران، فيما تأتي تركيا في المركز السابع عشر عالمياً بـ261 ألفاً و194 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 823 ألفاً و560، فيما تعافى من الإصابة 16 مليوناً و613 ألفاً و230، في حين ما زال 6 ملايين و629 ألفاً و98 مصاباً يخضعون للرعاية الصحية.

كورونا في سوريا

في السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن استمرار قلقها إزاء تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في جميع أنحاء سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الأعداد المتزايدة لحالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء سوريا، حيث لا تزال القدرة على الاختبار لتحديد احتمال الإصابة والاستجابة محدودة".

وتابع: "حتى الآن جرى تسجيل 2293 حالة إصابة، منها 92 وفاة". بجانب 519 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة في النظام السوري، الاثنين.

وأردف: "كجزء من دعمه، بدأ صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا صرف 23 مليون دولار لـ32 مشروعاً في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن الحماية والغذاء والخدمات اللوجيستية".

وأضاف: "كما وسع برنامج الأغذية العالمي من أنشطته لتشمل توزيع الغذاء في مراكز الحجر الصحي، وتقود منظمة الصحة العالمية إجراءات الأمم المتحدة للتأهب والتخفيف في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الشمال الغربي والشمال الشرقي".