أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، تعليق مفاوضاته مع الحكومة اليمنية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه وجّه "رسالة رسمية إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية، مفادها تعليق مفاوضاته في الرياض".

وفي 28 يوليو/تموز المنصرم، أعلن التحالف بقيادة السعودية اتفاقاً بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وعزا "الانتقالي" قراره إلى عدة أمور، منها: "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه" حسب قوله.

وادعى، أن القوات الحكومية "نفذت أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفر عن سقوط أكثر من 75 بين قتيل وجريح من القوات الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار"، في 22 يونيو/حزيران الماضي.

وأشار البيان، إلى استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة و"داعش"، في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين، حسب قوله.

ومن الأسباب التي ساقها الانتقالي لقراره، "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وكذلك موظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون".

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، ووقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة".

وتعرض اتفاق الرياض لانتكاسات عديدة، ولم يطبق على الإطلاق بشكل كامل، لكن السعودية أعطته دفعة جديدة في يوليو/تموز لإنعاش العملية.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة أهداف خاصة في اليمن.