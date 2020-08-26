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خلاصات من TRT عربي: 26 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 26 أغسطس/آب 2020
جاوش أوغلو: أنقرة ستفعل ما يلزم بلا تردد إذا صعَّدت اليونان التوتر / AA
26 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو يقول إن أنقرة ستفعل ما يلزم بلا تردد إذا صعَّدت اليونان التوتر، و مجلس الأمن يرفض تمديد العقوبات على إيران.. وروحاني يطالب واشنطن بالاعتذار.

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جاوش أوغلو: أنقرة ستفعل ما يلزم بلا تردد إذا صعَّدت اليونان التوتر

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو خلال لقائه نظيره الألماني، اليونان من الإقدام على أي خطوات خاطئة في شرق المتوسط، مؤكداً أن تركيا ستفعل ما يلزم إذا لم تلتزم اليونان، في ظل استمرارها بخطواتها الأحادية. [TRTعربي]

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب لقائهما في أنقرة، قال جاوش أوغلو: "إذا اتخذت (اليونان) خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم". [الأناضول]

فيما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن لدى تركيا نية للحوار بشأن التوتر شرق المتوسط.

وأضاف ماس: "بحثنا مع جاوش أوغلو الوضع الخطير شرقي المتوسط، فالأمر لا يخصّ الاتحاد الأوروبي فقط بل الناتو أيضاً". [TRTعربي]

مجلس الأمن يرفض تمديد العقوبات على إيران.. وروحاني يطالب واشنطن بالاعتذار

رفض مجلس الأمن الدولي طلباً من الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال آلية "سناب باك". في المقابل اشترط الرئيس الإيراني على واشنطن تقديمها اعتذاراً لبلاده، وعودتها إلى الاتفاق النووي، للتوصل معها إلى اتفاق. [TRTعربي]

وخلال جلسة للمجلس حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، طلب المندوب الروسي فاسيلي نيبيزيا من رئيس المجلس الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، توضيح موقفه من طلب تَقدَّم به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران الخميس. [الأناضول]

إذ تتيح آلية "سناب باك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي، في حال انتهكت طهران التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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