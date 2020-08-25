سياسة
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أنقرة: وصف واشنطن ممثل حماس بـ"الإرهابي" يقوض السلام
أدان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي وصف واشنطن ممثل حركة حماس الفلسطينية "بالإرهابي"، وذلك تعليقاً على لقائه الأخير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشدد أقصوي على أن تصريحات الخارجية الأمريكية "تتجاوز الحدود".
أنقرة: وصف واشنطن ممثل حماس بـ"الإرهابي" يقوض السلام
الخارجية التركية: نرفض تصريحات الخارجية الأمريكية حول استقبال الرئيس أردوغان مسؤولي حركة حماس ونعتبره تجاوزاً لحدودها / AA
25 أغسطس 2020

قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، إن وصف واشنطن الممثل الشرعي لحركة "حماس" التي وصلت السلطة عبر انتخابات ديمقراطية في قطاع غزة، بأنه "إرهابي"، لن يساهم في دعم مساعي تأسيس السلام والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية حامي أقصوي، انتقد فيه تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس، حول استقبال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، السبت الماضي.

وشدد أقصوي على رفضه تصريحات الخارجية الأمريكية، معتبراً أنها "تجاوز للحدود".

وأضاف أنه لا يحق للولايات المتحدة إطلاق تصريحات في هذا الخصوص بحق دول أخرى، بخاصة أنها تقدم دعماً علنياً لمنظمة "PKK" التي تصنفها بنفسها منظمة إرهابية، وتستضيف زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي على أراضيها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة باتت على جهل بالحقائق الجارية في المنطقة، بعدما قطعت كل اتصالاتها بالشعب الفلسطيني وإدارته، على إثر إعلانها حماس "منظمة إرهابية"، وإغلاقها مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

ودعا أقصوي الولايات المتحدة للتخلي عن استخدام قوتها ونفوذها في المنطقة لخدمة مصالح إسرائيل فقط، واتباع سياسات متوازنة عوضاً عن ذلك، وبدء مساعي حل الخلاف الفلسطيني-الإسرائيلي على أسس القانون الدولي والعدل والحق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت أورتاغوس إن "حماس مصنفة منظمة إرهابية من الولايات المتحدة".

وأضافت أن "مواصلة الرئيس التركي التعامل مع هذه المنظمة الإرهابية، سيدفع إلى عزل أنقرة عن المجتمع الدولي"، مدعية أن أردوغان "يضر بمصالح الشعب الفلسطيني بهذه اللقاءات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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