حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، اليونان من مغبة الإقدام على أي خطوات خاطئة شرق المتوسط.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس عقب لقائهما في أنقرة، قال جاوش أوغلو: "إذا اتخذت (اليونان) خطوات خاطئة فسنفعل ما يلزم".

وشدد جاوش أوغلو على أن اليونان وقبرص الرومية هما من يزيد التوتر شرق المتوسط، لا تركيا.

ودعا اليونان لعدم الانسياق وراء التحريض الذي تقوم به بعض الدول ضد أنقرة.

وقال في هذا الصدد: "ندعو اليونان لعدم الانخداع بما تقوله الدول (لم يسمِّها) التي تحاول الدفع بها في مواجهة الأسطول التركي، فنحن جيران ونعرف التقاسم العادل".

ولفت جاوش أوغلو إلى أن سياسات اليونان شرقي المتوسط، تتجاهل تركيا ولا تعترف بأي حقوق لها في المنطقة. مشدداً على أن أي نشاط أو اتفاق في المنطقة بمعزل عن تركيا يعد باطلاً.

وأوضح أن اليونان تسعى لتوسيع نطاق صلاحياتها البحرية بشكل منافٍ للقانون الدولي، متذرعة بجزرها القريبة من تركيا، بينما تبعد تلك الجزر عنها مئات الكيلومترات.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن اليونان لم تسعَ لمنح نفسها هذه الحقوق فيما يخص جزرها في البحر الأيوني في الاتفاقيات التي أبرمتها مع إيطاليا، بينما تحاول استغلال وضع جزرها القريبة من تركيا بشكل يخالف القوانين الدولية.

فيما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن لدى تركيا نية للحوار بشأن التوتر شرق المتوسط.

وأضاف ماس: "بحثنا مع جاوش أوغلو الوضع الخطير شرقي المتوسط، فالأمر لا يخص الاتحاد الأوروبي فقط بل الناتو أيضاً".

واعتبر أن "تصاعد التوتر شرقي المتوسط ليس في صالح الاتحاد الأوروبي ولا اليونان ولا تركيا".

وأردف ماس: "ينبغي حل التوتر شرقي المتوسط بالدبلوماسية، ولمسنا نية للحوار لدى تركيا ويتعين تهيئة الظروف السياسية لذلك داخل الاتحاد الأوروبي".

إذ تُواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، فيما يخص مناطق الصلاحية البحرية، فضلاً عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما تجدد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز الأربعاء الماضي، بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائي الأبعاد شرقي المتوسط.