سياسة
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مسلمو الروهينغيا محاصرون بين "كورونا" و"الفصل العنصري"
قالت منظمة العفو الدولية إن مسلمي الروهينغيا "محاصرون" من دولتهم التي تنتهج نظام الفصل العنصري ومن تهديد جائحة "كورونا"، في بلد تُقدَّم فيه الخدمات الصحية "بشكل غير متساوٍ".
مسلمو الروهينغيا محاصرون بين "كورونا" و"الفصل العنصري"
منظمة العفو الدولية تقول إن مسلمي الروهنغيا "محاصرون" من دولتهم التي تنتهج نظام الفصل العنصري ومن تهديد كورونا / Reuters
25 أغسطس 2020

قالت منظمة العفو الدولية إن مسلمي الروهينغيا "محاصرون" من دولتهم التي تنتهج نظام الفصل العنصري ومن تهديد جائحة كورونا، في بلد تُقدَّم فيه الخدمات الصحية "بشكل غير متساوٍ".

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة بمناسبة الذكرى الثالثة لاضطرار 740 ألف شخص من مسلمي الروهينغيا إلى ترك منازلهم ولجوئهم إلى بنغلاديش، جرَّاء العمليات العسكرية لجيش ميانمار في مقاطعة أراكان.

وضمن البيان، قال مينغ يو هاه نائب المدير الإقليمي للحملات في العفو الدولية، إنه بالنظر إلى الوضع في شمال مقاطعة أراكان، بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن ميانمار لا تريد عودة لاجئي الروهينغيا إلى ديارهم.

وأشار إلى أن شعب الروهينغيا الذي لجأ إلى الجانب الآخر من الحدود قبل 3 سنوات يقبع تحت الحصار.

وأضاف: "إنهم محاصرون من قِبل دولتهم التي لم تُنهِ نظام الفصل العنصري".

وأوضح مينغ أنهم محاصرون أيضاً بسبب تهديد كورونا الذي يدنو من بلد تُقدَّم فيه الخدمات الصحية بشكل غير متساوٍ.

وأكد أن ميانمار تغير المحيط البيئي في مناطق معينة في شمال مقاطعة أراكان.

ولفت مينغ إلى أن مقاطع مصورة أظهرت أبنية جديدة تُنشَأ على أراضٍ تعود ملكيتها إلى مسلمي الروهينغيا.

وأعرب عن قلقه من أن تصبح المنطقة غير معروفة بالنسبة إلى لاجئي الروهينغيا الذين عاشوا هنا سابقاً ويأملون العودة إلى ديارهم.

وقبل 3 سنوات، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة في 25 أغسطس/آب 2017، موجة جديدة مستمرة من الجرائم بحق الروهينغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

ووفقاً للأمم المتحدة، بلغ عدد من فروا إلى بنغلاديش من القمع والاضطهاد في أراكان بميانمار منذ ذلك التاريخ، 900 ألف شخص.

وأعلنت المنظمة الدولية في 12 مايو/أيار الماضي، أنها مددت حتى يونيو/حزيران 2021، مذكرة التفاهم مع ميانمار، الخاصة بعودة لاجئي الروهينغيا إلى ديارهم في أراكان.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا، "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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