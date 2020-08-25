سياسة
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الأمم المتحدة: لا سلام بالشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية
على الرغم من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل مؤخراً، فإن الأمم المتحدة تشدد على أنه لن يكون سلام كامل في منطقة الشرق الأوسط من دون إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرين من عمليات التصعيد المستمرة بين غزة وإسرائيل.
الأمم المتحدة: لا سلام بالشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية
الأمم المتحدة: لا سلام بالشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية / AP
25 أغسطس 2020

أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الثلاثاء، إنه "من دون إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي فلن يكون سلام كامل في منطقة الشرق الأوسط".

وحذر ميلادينوف من مغبة وقوع "تصعيد كبير بين غزة وإسرائيل".

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدورية المنعقدة حالياً عبر دائرة تليفزيونية، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المسؤول الأممي في إفادته لأعضاء المجلس: "الطموحات الوطنية المشروعة لـ5 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، لا يمكن تجاهلها".

"نحث على العمل مع الأطراف الداعية للسلام قبل فوات الأوان، ولهذا يجب استغلال كل فرصة ومناقشة كل فكرة إذا أردنا أن نخرج من دائرة العنف وإيجاد حل حقيقي ومستدام ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة".

- نيكولاي ميلادينوف - منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

فيما رحب المنسق الأممي بتوصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصُّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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