دعت الولايات المتحدة الثلاثاء، السلطات الروسية، لفتح "تحقيق فوري وشامل وشفاف" في تسميم المعارض أليكسي نافالني.

جاء ذلك حسب ما ذكرت المتحدثة باسم سفارة واشنطن لدى موسكو ريبيكا روس، في حسابها على تويتر.

ونقلت روس عن السفير الأمريكي جون سوليفان قوله: "إن الخبراء الطبيين الألمان يقولون الآن إن النتائج السريرية تشير إلى أن المعارض الروسي أليكسي نافالني جرى تسميمه في روسيا الأسبوع الماضي".

وأضاف: "المعلومات الجديدة هذه حول نافالني، تتطلب تحقيقاً فورياً وشاملاً وشفافاً، من قبل السلطات الروسية، وتحميل الأطراف وراء هذا الفعل المسؤولية".

والاثنين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، إن المعارض الروسي الراقد في غيبوبة بمستشفى في برلين، "من المرجح جداً أن يكون ضحية اعتداء بالسم"، مبرراً بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني بالمستشفى.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي عندما كان في رحلة جوية، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة أومسك الروسية.

والجمعة الماضية، وافق الأطباء الروس على السماح بنقل نافالني، المحامي البالغ 44 عاماً والناشط ضد الفساد، من مستشفى في سيبيريا، بناءً على طلب أقاربه، إلى برلين لتلقي العلاج.