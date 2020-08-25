سياسة
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حمدوك: لا نمتلك تفويضاً بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل
رداً على طلب وزير الخارجية الأمريكي بتطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته الانتقالية لا تمتلك تفويضاً بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يحدث بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي بشكل كامل.
حمدوك: لا نمتلك تفويضاً بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل
حمدوك: لا نمتلك تفويضاً بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل / AP
25 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء، إن حكومته الانتقالية "لا تملك تفويضاً بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل".

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة فيصل محمد صالح، اطلعت عليه وكالة الأناضول، رداً على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

"لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضاً بشأن التطبيع مع إسرائيل، وهذا الأمر يحدث التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي".

- عبد الله حمدوك - رئيس الوزراء السوداني

وأضاف أن "المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولاً إلى قيام انتخابات حرة".

ودعا حمدوك الإدارة الأمريكية إلى "الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومسألة التطبيع مع إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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