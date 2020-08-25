قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن شركة النفط التركية الوطنية (TP)، ستتولى عملية استخراج الغاز الطبيعي المكتشَف في البحر الأسود.

وأوضح دونماز في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الثلاثاء، أن شركة النفط التركية تمتلك في بنيتها خبراء في مجال استخراج الغاز والنفط، وأن هؤلاء الخبراء يزوّدون الأجيال الشابة بمعلوماتهم وخبراتهم.

وأضاف أن كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود تُعَدّ أضخم كمية اكتُشفت في البحار خلال عام 2020.

وأكد وجود مؤشرات إلى وجود كميات أكبر من الغاز في حقل صقاريا الذي اكتُشف قبل عدة أيام.

وتابع: "علينا مد أنبوب بطول 200 كيلومتر لجلب الغاز المستخرج إلى تركيا، وفي الأحوال كافةً فإن تكاليف إيصال هذا الغاز إلى أراضينا ستكون أقل من تكاليف الغاز المستورد".

والجمعة أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود.

وقال إن سفينة "الفاتح" للتنقيب اكتشفت 320 مليار متر مكعَّب من احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".

وفي ما يخصّ مستجدات الأوضاع شرق المتوسط، قال دونماز إن فاعليات بلاده في تلك المنطقة مستمرة، رغم إعلان اليونان "إخطار نافتكس" في مناطق نشاط السفن التركية.

وأشار إلى تنفيذ اليونان أنشطة استفزازية في المنطقة، مبيناً أن جميع الأنشطة التركية في شرق المتوسط مطابقة للقوانين الدولية.

وتواصل اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب اليوناني من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، في ما يخصّ مناطق الصلاحية البحرية، فضلاً عن عدم تعاملها بإيجابية مع عرض تركيا التفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجه وإيجاد حلول عادلة للمشكلات.

في الوقت نفسه تجدّد تركيا موقفها الحازم حيال اتخاذ تدابيرها ضد الخطوات الأحادية، وفي هذا الإطار أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأربعاء الماضي، بدء سفينة "أوروتش رئيس" أعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرقي المتوسط.