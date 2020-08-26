العالم
4 دقيقة قراءة
أطفال الروهينغا يُجبَرون على العمل في ظروف قاسية
بات آلاف من أطفال الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مضطرين إلى العمل في ظروف قاسية، تصل أحياناً إلى حمل مواد ثقيلة تفوق أوزان أجسادهم في مواقع البناء.
أطفال الروهينغا يُجبَرون على العمل في ظروف قاسية
أطفال الروهينغا / Reuters
26 أغسطس 2020

وكان المجلس العسكري في ميانمار قد أطلق العنان في 25 أغسطس/آب 2017 لموجةٍ من العنف ضد أقلية الروهينغا العرقية في ولاية راخين الشمالية، ما أدى إلى تشريد اكثر من 710 آلاف من مسلمي الروهينغا، وأجبرهم على اللجوء إلى دولة بنغلاديش المجاورة.

وشهدت ما أسماها الجيش في ميانمار بـ"عمليات التطهير" مقتلَ 24 ألفاً من مسلمي الروهينغا على أيدي قوات ميانمار، وأصيب 34 ألفاً آخرين بعد إشعال الحرائق في بيوتهم وممتلكاتهم.

وبعد ثلاث سنوات لا يزال اللاجئون من أقلية الروهينغا مصممين على استرداد حقوقهم بوصفهم مواطنين.

وحالياً يعيش ما يقرب من 860 ألف شخص من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في منطقة "كوكس بازار" في بنغلاديش، ونحو 55% من هؤلاء هم من الأطفال.

تعرَّض هؤلاء الأطفال لأهوالٍ من الإيذاء الجسدي والصدمات النفسية والعنف الجنسي، والآن باتوا مجبرين أيضاً على العمل من أجل لقمة العيش.

وفي ظل الظروف المعيشية المُرهِقَة وغير المستقرة، يعاني أطفال الروهينغا من غياب فرص التعلُم.

وما عدا جهود بعض المنظمات غير الحكومية لتقديم التعليم في المخيمات، يُمنَع أطفال الروهينغا من الذهاب إلى المدرسة.

على سبيل المثال، بلغ عدد الأطفال اللاجئين من أقلية الروهينغا في جنوب شرق بنغلاديش، الذين يترددون إلى مراكز التعلُم التيتدعمها اليونيسف(منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، أكثر من 145 ألفاً في عام 2018.

ونظراً إلى الحاجة الماسة إلى العمل مقابل أجر لإعالة أسرهم، غالباً ما يضطر هؤلاء الأطفال إلى العمل في ظروف قاسية، حتى إنهم يحملون مواد ثقيلة في مواقع البناء.

ووفقاً لتقرير "الطفولة الضائعة" لعام 2019 الصادر عن مؤسسة Xchange ومقرها مالطا، تظل عمالة الأطفال واحدة من أبرز المشكلات التي يواجهها لاجئو الروهينغا، الذين يقع 300 ألف منهم في الفئة العمرية من 3 سنوات حتى 14 سنة.

ورغم قانون العمل البنغلاديشي لعام 2006، الذي يستهدف مكافحة عمالة الأطفال، وقانون التعليم لعام 2016، الذي ينص على إلزامية التعليم حتى الصف الثامن، أو سن 14 عاماً، لا يمكن لمعظم أطفال الروهينغا الاستفادة من قوانين الحماية هذه.

ولم يحصل سوى 33000 شخص فقط من الروهينغا على صفة لاجئ رسمي. في حين يُصنَّف مئات الآلاف من هذه الأقلية المسلمة على أنهم "مواطنو ميانمار غير المُسجَّلين" أو "رعايا ميانمار المشردين قسراً"، ممَّا يحرم أطفالهم من الاستفادة من قوانين الحماية المتاحة بالفعل للمواطنين البنغلاديشيين.

ووُلِد ما يقرب من 60 طفلاً في مخيمات اللاجئين في 2018، وجاؤوا إلى هذا العالم من دون تسجيل ميلادهم أو بياناتهم.

ويذكر تقرير Xchange أنَّ "أطفال الروهينغا يولدون من دون جنسية، ولا يُسجَل رسمياً سوى القليل جداً من المواليد في المخيم، ممَّا يسهم في مزيد من عجز آليات الحماية المتاحة".

ووفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، تُبَاع الفتيات اللاجئات من الروهينغالاستغلالهن في العمل القسري مقابل أموال للأسر اليائسة التي تعيش في المخيمات المكتظة على حدود بنغلاديش.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us