منذ اليوم الأول لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيع الإمارات العربية المتحدة اتفاق تطبيع شامل مع إسرائيل حاولت الإمارات استثمار التوقيع الذي عارضته دول كثيرة وشعوب العالم العربي والإسلامي لتلميع صورتها، إذ زعمت أن التطبيع جاء من "أجل وقف خطة الضم" التي تستهدف ضم إسرائيل أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة، كما زعمت أن توقيع اتفاق التطبيع يشمل إبرام اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها صفقة لشراء طائرات "F-35".

لم يمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات كثيراً، حتى خرج في مؤتمر صحفي يؤكد فيه أن اتفاق التطبيع مع أبو ظبي لا يشمل أي قرار بوقف مخطط ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، بل أكد أن الاتفاق شمل فقط "تجميد" ضم الأراضي لغاية إعلان التطبيع بشكل رسمي وانضمام دول عربية أخرى.

تصريحات نتنياهو هذه ساهمت في تكذيب ما قاله ولي العهد الإماراتي المتحكم بشؤون البلاد محمد بن زايد، الذي أعلن على تويتر أن بلاده استطاعت وقف مخطط الضم.

وقال نتنياهو إن "مخطط الضم ما يزال قائماً"، مشيراً إلى أن تجميد المخطط كان مطلباً أمريكياً وله زمن ينتهي فيه.

في سياق آخر، وفي الوقت الذي زعمت فيه مصادر وأوساط إماراتية أن أبو ظبي صار بإمكانها الآن شراء طائرات "F-35" من الولايات المتحدة بفضل اتفاق التطبيع، أكد نتنياهو "أن الاتفاق لا يشمل أي اتفاقات عسكرية، وأنه سيرفض أمام الإدارة الأمريكية والكونغرس أي مسعى لبيع هذه الطائرات للإمارات".

التصريحات الأمريكية الإسرائيلية التي تتضارب مع التصريحات الإماراتية تشير إلى أن الاتفاق لم يشمل بشكل فعلي كل ما تحدثت عنه الإمارات، ويفتح الباب أمام كثير من التساؤلات عن مغزى التطبيع وفحوى الاتفاق، وهل وقعت الإمارات في فخ نتنياهو أم سعت إلى التطبيع رغم إدراكها أنها لن تحصل على شيء ممَّا زعمت الحصول عليه؟

مخططالضم

أشار البيان الأمريكي الإسرائيلي المشترك بوضوح إلى أن اتفاق التطبيع يشمل "تعليق" عملية ضم الأراضي في الضفة الغربية، ولكن رغم ذلك بقي محمد بن زايد مصراً على أن الاتفاق شمل وقف الضم بشكل فعلي.

لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن إسرائيل ماضية في مخططها رغم تطبيع الإمارات الذي رفضه الفلسطينيون شعباً وقيادة، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاحقاً، أن حكومته متمسكة بخططها الخاصة بالاستيلاء على أراضٍ واسعة من الضفة المحتلة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن مخطط "الضم" في الضفة الغربية المحتلة سيتم تنفيذه في المستقبل، رغم تضمن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات بنداً خاصاً بتعليقه.

وأضاف "شتاينتس" في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "ربما سيحدث تأخير لشهور، ربما سيحدث الأمر (مخطط الضم) تدريجياً، لكني على قناعة بأنه سيتم تنفيذه".

وأكد أن نتنياهو حصل على موافقة مبدئية من واشنطن على ضم أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة.

صفقة "F-35"

بعدما هدأت الساحة السياسية في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع، ثارت في إسرائيل معارك من نوع آخر، إذ اتهِم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنّه سمح للولايات المتحدة الأمريكية ببيع طائرات من طراز "F-35" لدولة الإمارات مقابل التوقيع على التطبيع مع تل أبيب.

وتشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن لإسرائيل حقاً في الاعتراض على بيع السلاح الأمريكي لأي دولة عربية بموجب تفاهمات قديمة، لافتة إلى أن حق الاعتراض هذا تمت صياغته على شكل قانون في الكونغرس الأمريكي.

وسعى نتنياهو جاهداً لدحض ما يقال سريعاً قبل استخدامه من قبل خصومه السياسيين، ولم يجد حرجاً من التأكيد أن تل أبيب لن تسمح لأي دولة عربية بامتلاك هذه الطائرات، ومن ضمنها دولة الإمارات رغم اتفاق التطبيع.

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، جدد نتنياهو معارضة حكومته بيع الولايات المتحدة طائرات من طراز "F-35" إلى الإمارات.

وقال في بيان آنذاك: إنه "منذ البداية، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بيع طائرات مقاتلة من طراز "F-35" وأسلحة متطورة أخرى لدول في المنطقة أياً كانت، بما فيها دول عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل".

وكانت صفقة "F-35" قيد المناقشة لبعض الوقت، وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن صفقة التطبيع تزيد من احتمالية إتمامها، مع الاعتراف بالتزامهم بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. كما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مصادر مطلعة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تل أبيب، قال نتنياهو إن الوزير الأمريكي طمأنه بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

من جانبه، قال بومبيو خلال المؤتمر إن بلاده "ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة".

وقال: "لدى الولايات المتحدة متطلبات قانونية فيما يتعلق بالتفوق العسكري، وسوف نحترم ذلك"، في إشارة إلى رفض إسرائيل بيع واشنطن مقاتلات "F-35" لأبو ظبي.

وأوضح أن واشنطن "تريد التأكد من أنها تقدم المعدات التي تحتاجها الإمارات للدفاع عن نفسها من تهديد إيران".

واستدرك: "أنا متأكد من أننا سنجد طريقة للقيام بذلك مع ضمان التفوق العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط"، دون مزيد من التفاصيل.

الإمارات جنّدت نفسها لخدمة كل من نتنياهو وترمب ولن تستفيد شيئاً من إسرائيل - المحلل السياسي الفلسطيني -عبد الستار القاسم

هل

وقعت

الإمارات

بالفخ؟

ألغت الإمارات اجتماعاً ثلاثياً كان مقررًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة الماضي، احتجاجاً على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة المقاتلات "F-35" المعلقة بين واشنطن وأبو ظبي.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، الاثنين، عن ثلاثة مصادر مطلعة (لم يسمها) قولها: إن "سبب الإلغاء هو عدم رضا أبو ظبي عن معارضة نتنياهو العلنية لصفقة "F-35" مع واشنطن".

وأوضحت المصادر أنه "بعد أيام فقط من إعلان إسرائيل والإمارات عن اتفاق تطبيع تاريخي، كان هناك بالفعل تصاعد في التوترات بين الطرفين".

وتمثل صفقة "F-35" أولوية قصوى بالنسبة إلى دولة الإمارات، التي رأت أنها مرتبطة باتفاقية التطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن "أبو ظبي كانت ترى أن تحفظات نتنياهو على صفقة "F-35" لن تبث بشكل علني، لا سيما بعد دخولها اتفاق التطبيع".

وأضافت: أن "الإمارات شعرت أن تصريحات نتنياهو، التي تشير إلى أنه ليس على علم بالصفقة المذكورة والإصرار على معارضته لها، تنتهك التفاهم الجديد بينهما".

وغضب الإماراتيون بشكل خاص من رئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه أبلغ أعضاء حكومته أنه سيثير مخاوفه بشأن الصفقة مع أعضاء الكونغرس، وبالتالي قرروا توجيه رسالة بهذا الخصوص، بحسب "أكسيوس".

ودعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، مؤخراً، نظيريها الإسرائيلي والإماراتي للمشاركة في اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يكون اللقاء حدثاً احتفالياً، يتم بشكل علني مع صور وبيان مشترك.

لنتستفيدشيئاً

ونقلت وكالة الأناضول عن المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار القاسم قوله إن الإمارات جنّدت نفسها لخدمة كل من نتنياهو وترمب، اللذين يعانيان من أزمات داخلية.

وقال إن الإمارات لن تستفيد شيئاً من وراء التطبيع، "فقد سبقتها كل من مصر والأردن إلى ذلك، وجرّت شعوبها إلى اتفاقات مع إسرائيل، مقابل مزيد من الاستهتار بالقضية الفلسطينية".

وختم بالقول إن إسرائيل هي المستفيد الوحيد من كل اتفاقات التطبيع، وإقامة العلاقات مع الدول العربية، عبر تعزيز اقتصادها من خلال فتح أسواق تجارية جديدة لها في تلك البلدان.