أفادت تقارير لقوات الأمن التركية الثلاثاء، بأنها ألقت القبض على عنصر ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، كان يخطّط لتنفيذ هجوم في إسطنبول.

وبدأت فرق مكافحة الإرهاب في تعقب المشتبه به بعد تلقي معلومات استخبارية عن مخططه.

عثر الأمن التركي في أثناء القبض عليه على مجموعة متنوعة من الأسلحة والذخيرة، منها 150 طلقة وسلاح، كانت موجودة في غرفة المشتبه به.

وقد جاء المشتبه به إلى إسطنبول من ولاية غازي عنتاب جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود السورية، وكان يخطّط لشنّ هجوم في محيط ميدان تقسيم الشهير وسط المدينة.

كما حصلت الشرطة على مقطع فيديو يُظهِر المشتبه به وهو يتجول في تقسيم في أثناء التخطيط للهجوم.

وقُبض على المشتبه به وأحيل إلى المحكمة بعد انتهاء الإجراءات اللازمة في وحدة مكافحة الإرهاب.

في نفس السياق ألقت قوات الدرك القبض على 6 إرهابيين آخرين من داعش، في مداهمات فجراً استهدفت تفكيك خلية في مديرية ديفيل بمحافظة قيصري.

وسيُنقَل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد انتهاء الإجراءات في قيصري، وفقاً لوكالة أنباء IHA.

وفي السنوات القليلة الماضية اعتُقل ما لا يقلّ عن ألفَي شخص ورُحّل 7 آلاف آخرون في عمليات تركية ضد داعش، فيما مُنع نحو 70 ألف شخص من دخول تركيا بسبب صلات مشبوهة مع التنظيم الإرهابي.