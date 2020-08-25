اتهم "الائتلاف الوطني الجنوبي" باليمن الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، باستخدام كل أنواع "الإرهاب والعنف" ضد متظاهرين عُزْل بمحافظة حضرموت.

جاء ذلك في بيان للائتلاف، غداة مسيرة سلمية شارك فيها آلاف اليمنيين بحضرموت (جنوب شرق)، طالبت بالتمثيل العادل في تشكيلة الحكومة المرتقبة، بما يتلاءم مع الموقع الاستراتيجي لحضرموت ومساحتها الجغرافية وثرواتها.

وذكر مراسل وكالة الأناضول، أن التظاهرة رافقها وسبقها أعمال عنف وشغب وقطع للشوارع من موالين للمجلس الانتقالي، لإفشال الفاعلية، مما أدى إلى صدامات مع قوات الجيش والأمن، وحال دون وصول كثير من الجماهير إلى مكان الفاعلية.

وقال بيان الائتلاف المنظم للفاعلية، إن "الانتقالي استخدم كل أنواع الإرهاب، والعنف تجاه المتظاهرين السلميين العزل من أبناء حضرموت، ولجأت عناصره إلى إطلاق النار، وقطع الشوارع، وإحراق الإطارات، وتهديد المواطنين".

ولفت إلى "سقوط جرحى (لم يذكر عددا) من المدنيين، وأفراد الجيش نتيجة الاعتداءات المسلحة والفوضى من قبل عناصر الانتقالي".

وتابع بأن "حالة الهستيريا التي أصابت الانتقالي من تظاهرة الائتلاف، تكشف حقيقة مشروعه الذي يحاول تسويقه بالوعيد والترهيب، وتثبت قناعته بالرفض الشعبي الواسع لمشروعه الذي ترجمته الجماهير بمحافظات أبين وسقطرى وشبوة (جنوب)".

ويدعم الائتلاف الوطني الجنوبي الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وتأتي هذه الفاعلية الجماهيرية في إطار الصراع في جنوب البلاد على التمثيل الشعبي الذي يحاول المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، احتكاره والانفراد به.

وتتزامن هذه التطورات مع مشاورات تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.