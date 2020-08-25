أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلَّف هشام المشيشي، تشكيلة حكومة كفاءات مستقلة تضمّ 25 وزيراً و3 كتاب دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، بقصر الضيافة بقرطاج في العاصمة التونسية.

وقال المشيشي خلال المؤتمر، إن حكومته هي "حكومة كفاءات مستقلة ستنكبّ على العمل على استحقاقات التونسيين العاجلة".

وأضاف: "قدمت اليوم لرئيس الجمهورية (قيس سعيّد) تركيبة الحكومة المقترحة التي ستُعرَض على البرلمان للتصديق عليها".

وأبرز التعيينات في الحكومة هي: وزير الدفاع إبراهيم البلطاجي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.