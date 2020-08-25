سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة
قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية أرضاً خالية، ومواقع "رصد" تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون أن يُبلَغ عن وقوع إصابات.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة / Reuters
25 أغسطس 2020

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، دون أن يُبلَغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش في تصريح نشره على حسابه في تويتر: "في الآونة الأخيرة هاجمت طائرات حربية ودبابات، مواقع عسكرية وبنية تحتية تحت الأرض (نفق) لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أرضاً خالية، ومواقع رصد تابعة لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، في مناطق تقع جنوبي قطاع غزة. ولم يُبلَغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وتسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني منذ نحو أسبوعين، في ظلّ استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع حركة حماس.

وتقول حركة حماس إن مطلقي البالونات الحارقة التي تتسبب في إشعال حرائق في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يسعون لإجبار إسرائيل على التزام تفاهمات وقف إطلاق النار التي تتضمن تخفيف الحصار عن غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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