سياسة
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غزة.. حظر تجوال بسبب كورونا ومطالبات بتدخل دولي لإنهاء الحصار
أعلنت حكومة غزة فرض حظر التجوال الشامل على مناطق القطاع كافة لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا، وطالبت حركة حماس المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي.
غزة.. حظر تجوال بسبب كورونا ومطالبات بتدخل دولي لإنهاء الحصار
حركة حماس تطالب بإنهاء حصار غزة وتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا / Reuters
25 أغسطس 2020

طالبت حركة حماس المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير مستلزمات مواجهة فيروس كورونا كافة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الاثنين: "نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالعمل الفوري على إنهاء الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتوفير مستلزمات ومتطلبات مواجهة كورونا كافة".

وطالب برهوم السلطة الفلسطينية بـ"القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه سكان القطاع المحاصَرين، تحديداً في ظلّ خطر انتشار الفيروس داخل القطاع".

ومساء الاثنين أعلنت حكومة قطاع غزة فرض حظر التجوال الشامل على مناطق القطاع كافة، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى مكافحة تفشي كورونا.

حظر تجوال لـ48 ساعة

وقال سلامة معروف، رئيس مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة، إن هذا القرار جاء بعد اكتشاف 4 حالات من عائلة واحدة، من غير الأشخاص الموجودين في مراكز الحجر الصحي.

وأضاف: "يُحظر التجول التامّ على جميع محافظات غزة لمدة 48 ساعة، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية، وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات".

من جهته قال إياد البُزُم، الناطق باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، خلال المؤتمر، إن "جميع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأجهزة الحكومية ستتابع تنفيذ حظر التجوال لمدة 48 ساعة، من أجل تقصِّي الدائرة المخالطة للإصابات".

ودعا البُزُم المواطنين إلى "تَفهُّم خطورة المرحلة والإجراءات الحالية، والتعاون مع الشرطة والأجهزة الحكومية حفاظاً على سلامة المجتمع".

ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، يعيش قطاع غزة، وضعاً آمناً نسبيّاً، نظراً إلى الحصار المفروض عليه، إذ لم تُسجَّل أي حالة من داخله.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن جميع الحالات المسجلة في غزة، هي من العائدين إلى القطاع، عبر معبرَي رفح مع مصر، وإيرز-بيت حانون مع إسرائيل، الذين يُستضافون في مراكز خاصة للحجر الصحي لمدة 21 يوماً.

ومع الإعلان عن الإصابات الأربع الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 113 حالة، بينها 40 نشطة، و72 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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