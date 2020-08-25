سياسة
3 دقيقة قراءة
بعيداً عن المحاصصة.. السراج يعلن تعديلات وزارية عاجلة بالحكومة الليبية
كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مساء الاثنين، عن عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة"، وقال السراج: "قد أُضطرّ إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة".
بعيداً عن المحاصصة.. السراج يعلن تعديلات وزارية عاجلة بالحكومة الليبية
فائز السراج تَمسَّك بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل / AFP
25 أغسطس 2020

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مساء الاثنين، عزمه إجراء تعديلات وزارية عاجلة "بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".

جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه السراج، بالتزامن مع اندلاع مظاهرات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

وقال السراج: "قد أُضطرّ إلى إعلان الطوارئ من أجل تشكيل حكومة أزمة، سيتم إجراء تعديلات وزارية عاجلة بعيداً عن الإرضاءات والمحاصصة".

وتابع: "لن أسمح بإسقاط الشرعية ودخول ليبيا في نفق مظلم، نعترف بنصيبنا من المسؤولية كسلطة شرعية، ولكننا لا نبسط سيطرتنا على كل تراب الوطن".

وتمسك السراج بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، قائلاً: "الخيار السياسي الوحيد لإنقاذ الوطن هو إعادة إنتاج السلطات من خلال الانتخابات".

وأضاف: "بعض الأطراف (لم يسمها) لا ترغب في إجراء الانتخابات لحساباتها الخاصة، لكن الانتخابات ستنهي الكثير من الصراع حول السلطة في ليبيا".

وأعلن السراج استعداده لتنفيذ أي اتفاق يلقى قبولاً وإجماعاً من جميع الأطراف الليبية الفاعلة، مؤكداً: "مستعد لتنفيذ أي خيار بشكل عاجل".

ودعا السراج المتظاهرين الليبيين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التخريب بدعوى تردي الأوضاع المعيشية، قائلاً: "أمرت جميع أجهزة الدولة بحماية المتظاهرين السلميين".

وأكد أن بين المحتجين السلميين مسلحين مندسين نفّذوا أعمال تخريب وشغب من أجل إسقاط هيبة الدولة الليبية، داعياً إلى استئناف تصدير النفط وعدم استمرار سياسيات تجويع الشعب.

وقدم فائز السراج الشكر لدولة تركيا قائلاً: "وقفت بجوار الليبيين في وقت تخلى فيه الكثيرون عنا".

والجمعة اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار .

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ولاقيا ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us