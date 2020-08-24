سياسة
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قالن: تصريحات بايدن حول تركيا تفاقم الصورة السيئة للولايات المتحدة
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا، تزيد من سوء صورة الولايات المتحدة في العالم.
قالن: تصريحات بايدن حول تركيا تفاقم الصورة السيئة للولايات المتحدة
إبراهيم قالن يقول إن تصريحات بايدن حول تركيا تفاقم الصورة السيئة للولايات المتحدة في العالم / AA
24 أغسطس 2020

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا، تزيد من سوء صورة الولايات المتحدة في العالم.

وأضاف قالن في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية الاثنين، أن "تصريحات بايدن تفاقم الصورة السيئة للولايات المتحدة في تركيا والعالم".

وتابع: "السبب في ذلك، هو وجود إجماع عام حول دعم الولايات المتحدة لمخططي الانقلابات في جميع أنحاء العالم، وللأسف توجد أمثلة على ذلك، وهذا ليس وهماً".

وتداولت وسائل إعلام قبل 10 أيام، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

من ناحية أخرى أكد قالن أن طرح واشنطن إزالة تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 كشرط أساسي لتعزيز علاقاتها الأمنية والتجارية وغيرها مع أنقرة هو "أمر خاطئ".

وأضاف قالن أن هذا الشرط "غير مقبول" بالنسبة إلى أنقرة، وأكد أن تركيا دولة صاحبة سيادة، وقرار شراء أنظمة الدفاع الروسية اتُّخذ على أساس سيادي.

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية غير نشطة في الوقت الحالي، لكن العمل جارٍ على تفعيلها، ولن يُرجَع عن هذا القرار.

وذكر أن صفقة الصواريخ بين تركيا وروسيا تتضمن نقل التكنولوجيا ولا يوجد أي تغيير في ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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