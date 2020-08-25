سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 أغسطس/آب 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 أغسطس/آب 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد إن بلاده لن تتراجع بشأن سفينة التنقيب التركية وسفن الحماية المرافقة لها في البحر المتوسط / AP
25 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يعلن أن بلاده لن تتراجع بشأن سفينة التنقيب التركية وسفن الحماية المرافقة لها في المتوسط، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده ستواصل ضمان تفوُّق إسرائيل عسكرياً في الشرق الأوسط.

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أردوغان: اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي إن إخطار اليونان "نافتكس" في شرق المتوسط، يعرِّض السلامة الملاحية لجميع السفن الموجودة بالمنطقة للخطر، مشيراً إلى أن اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها، على إثر إعلانها "إخطار نافتكس" شرقي المتوسط. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان، أن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، يشير إلى وجود موارد أكبر في المنطقة، مضيفاً: "نأمل أن نتلقى أنباء طيبة مماثلة في البحر المتوسط أيضاً خلال الفترة المقبلة". [الأناضول]

وفي سياق منفصل، انتقد أردوغان تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا، مشيراً إلى أن السياسية الأمريكية "أسيرة عقلية مريضة". [TRT عربي]

بومبيو: سنضمن تفوُّق إسرائيل عسكرياً في أي صفقة مع الإمارات

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل ضمان تفوق إسرائيل عسكرياً في منطقة الشرق الأوسط، في إطار أي صفقات سلاح مع الإمارات مستقبلاً. [TRT عربي]

وأضاف بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الولايات المتحدة ملتزمة قانوناً ضمانَ التفوق العسكري النوعي، سنظلّ ملتزمين ذلك". [الأناضول]

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بومبيو "طمأنه بشأن حفاظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الإسرائيلي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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