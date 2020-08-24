قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده لن تتراجع بشأن سفينة التنقيب التركية وسفن الحماية المرافقة لها في البحر المتوسط.

وأشار خلال كلمة عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسته في العاصمة أنقرة، إلى أن إخطار اليونان "نافتكس" في شرق المتوسط يعرض السلامة الملاحية لجميع السفن الموجودة بالمنطقة للخطر.

وتابع قائلاً: "اليونان زجت نفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها، على إثر إعلانها إخطار نافتكس شرقي المتوسط".

من جهة أخرى، أعرب الرئيس التركي عن توقعاته إمكانية اكتشاف بلاده الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد اكتشافه في البحر الأسود.

وأوضح أردوغان، أن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، يشير إلى وجود موارد أكبر في المنطقة، مضيفاً: "نأمل أن نتلقى أنباء طيبة مماثلة في البحر المتوسط أيضاً خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "عقب الكشف عن الغاز في البحر الأسود، سنوفر لشعبنا موارد إضافية في الصناعة والإسكان وتخفيضاً في أسعار الغاز المستهلك".

وفي سياق منفصل، انتقد أردوغان تصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن حول تركيا، مشيراً إلى أن السياسية الأمريكية "أسيرة عقلية مريضة".

وقال أردوغان: "السياسة الأمريكية أسيرة عقلية مريضة تفضل التعامل مع التنظيمات الإرهابية عوضاً عن دولة القانون والديمقراطية".

وأضاف أن العقلية التي تتجاهل الهجمات الإرهابية على تركيا وتنتظر بفارغ الصبر نتيجة المحاولة الانقلابية وتحتضن جميع الانقلابيين بعد هزيمتهم، هي "عار على الديمقراطية".

وفي وقت سابق الجمعة، زف الرئيس التركي لشعبه بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب 320 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمالي البلاد.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.