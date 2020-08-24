سياسة
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بعد ترشيحه رسمياً.. ترمب يحذر من "تزوير الانتخابات المقبلة"
رشح الحزب الجمهوري الأمريكي الرئيس دونالد ترمب رسمياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة نوفمبر/تشرين الثاني، وفي أول تصريح لترمب حذر من تزوير الانتخابات من قبل منافسيه، موضحاً أنها "الأهم في تاريخ الولايات المتحدة".
بعد ترشيحه رسمياً.. ترمب يحذر من "تزوير الانتخابات المقبلة"
بعد ترشيحه رسمياً.. ترمب يحذر من "تزوير الانتخابات المقبلة" / AP
24 أغسطس 2020

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين، من محاولة "تزوير الانتخابات" الرئاسية القادمة، قائلاً إنها "الأهم في تاريخ" الولايات المتحدة.

جاء ذلك في خطاب أمام مؤتمر الحزب الجمهوري، في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وقال ترمب، الذي رشحه المندوبون الجمهوريون الاثنين، لخوص انتخابات الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إن الطريقة الوحيدة التي تمكِّن الحزب الديمقراطي من الفوز فيها هي "التزوير"، حسب موقع "الحرة" المحلي.

ووصل ترمب إلى مدينة شارلوت إذ شارك في فاعليات اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري الذي رشحه رسمياً لولاية ثانية.

وأضاف ترمب في كلمته أن هذه الانتخابات تشهد "حماساً أكبر" من قِبل مؤيديه، متوقعاً "حشداً أكبر من المرة السابقة".

وتعهَّد الرئيس الجمهوري بمواصلة تقديم الدعم للجيش الأمريكي في حال فاز بفترة جديدة، مشيراً إلى جهود إدارته خلال السنوات الماضية في مد المؤسسة العسكرية بالسلاح والعتاد.

وقال إنه إدارته ستشرع استقطاعات ضريبية للشركات التي تخلق وظائف داخل البلاد، وتعهَّد "بفرض رسوم جمركية على الدول التي تحاول استغلالنا".

وأظهر ترمب أيضاً دعمه لقوات إنفاذ القانون، بعد الدعوات التي خرجت خلال الفترة الماضية لتقليص ميزانيتها، قائلاً إنه "سيواصل دعمها وستُطرح تعيينات جديدة".

وأشار إلى أن إدارته حققت إنجازات كبيرة في "العدالة الجنائية" وتقديم الدعم للأمريكيين من أصول إفريقية "أكثر من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما".

وحول الصين، أكد ترمب أن إدارته بذلت جهوداً كبيرة في مواجهتها خلال الولاية الرئاسية الأولى.

وأضاف: "لن ننسى أبداً ما فعلوه" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنه لولا الإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارته لزادت أعداد الحالات بشكل أكبر.

وينافس ترمب في الانتخابات المقبلة، جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وفي وقت سابق الاثنين، أعاد الجمهوريون تسمية نائب الرئيس مايك بنس مرشحاً لمنصبه الحالي.

وقال بنس في مداخلة مقتضبة "تحتاج الولايات المتحدة إلى أن يبقى دونالد ترمب 4 أعوام إضافية في البيت الأبيض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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