سياسة
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البرهان في رسالة إلى مصر: لن يتراجع جيشنا حتى يُرفع علم السودان في حلايب
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان موقف بلاده وجيشه من قضية مثلث حلايب، قائلاً إن الجيش السوداني لن يتراجع حتى يرفع علم بلاده في المنطقة المتنازع عليها مع مصر.
البرهان في رسالة إلى مصر: لن يتراجع جيشنا حتى يُرفع علم السودان في حلايب
"حقنا لا نتركه"، البرهان مشدداً على أن الجيش السوداني لن يتراجع حتى يرفع علم بلاده في حلايب       / AP
24 أغسطس 2020

صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الاثنين، بأن جيش بلاده "لن يتراجع" حتى يُرفع علم السودان في مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

جاء ذلك في خطاب للبرهان الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة السودانية، لدى مخاطبته جنوداً وضباطاً بالجيش بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، شمال العاصمة السودانية.

وقال البرهان: "حقنا ما بنخليه (لا نتركه) ولن نتراجع عنه ولن ننساه، حتى يُرفع علم السودان فى حلايب وشلاتين وفي كل مكان من بلادنا"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وحيا البرهان قوات الجيش السوداني المرابطة حول حلايب وشلاتين وكل الذين يدافعون عن البلاد قائلاً: "نحن معكم".

وأشار إلى "الاستهدف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده"، من دون توجيه اتهام مباشر إلى أحد.

إذ تتوتر العلاقات بين السودان ومصر بين الحين والآخر بسبب قضايا مختلفة، بينها النزاع على منطقة حلايب والموقف من سد النهضة الإثيوبي.

وتحول خط عرض 22 شمالاً الذي شكّل قاعدة مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، إلى بؤرة نزاع على السيادة بين مصر والسودان على مدار 6 عقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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