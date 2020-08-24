أعلنت إسرائيل والإمارات الاثنين، بدء تعاون "فوري" في مجال الصحة ومكافحة فيروس كورونا، والتمهيد لإطلاق برنامج لتبادل زيارات الطلاب بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزيرَي الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين والإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، عقب محادثة هاتفية بينهما، حسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

واتفق الوزيران على "التعاون الأول والفوري بين إسرائيل والإمارات في كل ما يتعلق بمجال الصحة".

كما اتُّفق على تعيين مسؤول في كل وزارة عن العلاقات الثنائية، وفق المصدر ذاته.

وقال البيان إن "إدلشتاين والعويس اتفقا على إطلاق برنامج لتبادل الزيارات بين طلاب البلدين بعد انحسار جائحة كورونا".

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن العويس ناقش خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الإسرائيلي "سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة كورونا".

وأضافت: "بحث الجانبان مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية بخاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود".

ويأتي الإعلان عن التعاون في مجال الصحة بين تل أبيب وأبو ظبي رغم عدم توقيع اتفاق التطبيع بينهما بعد.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توصُّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفاً إياه بـ"التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.