قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن عزم اليونان إجراء مناورات في مساحة تتداخل جزئياً مع منطقة تنشط فيها سفينة "أوروتش رئيس" التركية للأبحاث والتنقيب بشرق المتوسط، لا يتوافق مع مبدأ حسن الجوار والقوانين البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وذكر أقار خلال الاجتماع، أن عزم اليونان إجراء مناورات في تلك المنطقة، يعرِّض سلامة الملاحة للخطر ويزيد التوتر بين البلدين.

وأشار إلى أن القوات البحرية التركية تواصل أنشطتها بكثافة وحزم في المتوسط وإيجة والبحر الأسود.

وشدد على تصميم تركيا على حماية مصالحها في المنطقة، مؤكداً أن لديها القدرة الكافية للقيام بذلك.

وأضاف أن اجتماعه مع المسؤولين العسكريين تناول آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا ومهام القوات التركية في أفغانستان وحلف شمال الأطلسي وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار إلى أن مسائل أخرى مثل مكافحة الإرهاب والمساهمة في مكافحة فيروس كورونا، كانت حاضرة على أجندة الاجتماع.

واطلع أكار على معلومات عن فاعليات القوات التركية في مختلف الأماكن، من قادة القوات المشاركين في الاجتماع، حسب بيان الدفاع التركية.