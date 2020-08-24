سياسة
2 دقيقة قراءة
اتحاد المغرب العربي يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
أشاد اتحاد المغرب العربي الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج ورئيس مجلس نواب طبرق عقيله صالح، التوصل إلى اتفاق مبدئي بوقف إطلاق النار في ليبيا. كما عبَّر الاتحاد عن أمله أن يكون الاتفاق "حافزاً قوياً لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة".
اتحاد المغرب العربي يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
اتحاد المغرب العربي يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا / AA
24 أغسطس 2020

أشاد اتحاد المغرب العربي الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيله صالح، التوصل إلى اتفاق مبدئي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بعد 3 أيام من إعلان ليبي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رفضه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال البيان: "تشيد الأمانة العامة للمجلس بهذا الاتفاق الذي نتمناه دائماً دافعاً إلى إبعاد شبح الحرب الأهلية وانعكاساتها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها".

كما عبرت عن أملها في أن يكون الاتفاق "حافزاً قوياً لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيداً عن أي تدخل أجنبي".

وحثت أمانة المجلس أقطار الاتحاد المغاربي والجوار وذوي النوايا الحسنة على "دعم هذا المسعى السلمي المبارك ومرافقته، تعزيزاً لعودة سريعة لليبيا إلى حضنها الطبيعي المغاربي".

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين هاجم أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر مبادرة وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، تجنَّب المسماري في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن مليشياته "الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل في حال تقدم أحد نحو مدينة سرت".

وكانت مجموعة من الدول أعربت الجمعة في بيانات، عن أملها أن تتجاوب كل الأطراف الليبية مع الإعلان "والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us