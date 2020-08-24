أشاد اتحاد المغرب العربي الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيله صالح، التوصل إلى اتفاق مبدئي بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، بعد 3 أيام من إعلان ليبي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رفضه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال البيان: "تشيد الأمانة العامة للمجلس بهذا الاتفاق الذي نتمناه دائماً دافعاً إلى إبعاد شبح الحرب الأهلية وانعكاساتها على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها وازدهارها".

كما عبرت عن أملها في أن يكون الاتفاق "حافزاً قوياً لرسم معالم دولة ليبيا الجديدة بعيداً عن أي تدخل أجنبي".

وحثت أمانة المجلس أقطار الاتحاد المغاربي والجوار وذوي النوايا الحسنة على "دعم هذا المسعى السلمي المبارك ومرافقته، تعزيزاً لعودة سريعة لليبيا إلى حضنها الطبيعي المغاربي".

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين هاجم أحمد المسماري المتحدث باسم حفتر مبادرة وقف إطلاق النار.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، تجنَّب المسماري في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن مليشياته "الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل في حال تقدم أحد نحو مدينة سرت".

وكانت مجموعة من الدول أعربت الجمعة في بيانات، عن أملها أن تتجاوب كل الأطراف الليبية مع الإعلان "والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير".