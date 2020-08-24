سياسة
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حظر تجول في مدينة أمريكية بعد تورُّط الشرطة بحادث عنصري آخر
فرضت السلطات الأمريكية حظراً للتجوال في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، على خلفية تورُّط شرطة بحادث عنصري، إذ أطلق شرطي النار على رجل في الظلام عندما كان يحاول فتح باب سيارة وركوبها. الأمر الذي دفع مئات المحتجين إلى التظاهر أمام مقرات شرطة المدينة.
حظر تجول في مدينة أمريكية بعد تورُّط الشرطة بحادث عنصري آخر
السلطات الأمريكية بولاية ويسكونسن تفرض حظراً للتجوال في مدينة كينوشا، على خلفية تورُّط الشرطة في حادث عنصري / Reuters
24 أغسطس 2020

فرضت السلطات الأمريكية في ولاية ويسكونسن، حظراً للتجوال في مدينة كينوشا، على خلفية تورُّط شرطة المدينة في حادث عنصري.

واندلعت احتجاجات عنيفة في الولاية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، في وقت متأخر من مساء الأحد، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس الاثنين.

وفيما لم تكشف الشرطة عن أسباب إطلاقها النار على الرجل، فإن حاكم الولاية توني إيفرز أكد في تغريدة على تويتر، وقوف السلطات "ضد الاستخدام المفرط للقوة، والتصعيد في التعامل مع السود".

ونقل الرجل ويدعى جاكوب بليك إلى المستشفى مساء أمس، وهو في حالة خطيرة، حسب المصدر ذاته.

ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إطلاق شرطي النار على رجل في الظلام، عندما كان يحاول فتح باب سيارة وركوبها في مدينة كينوشا.

وعلى خلفية الواقعة، تجمَّع مئات من المحتجين أمام مقار الشرطة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النار في بعض السيارات، ما دفع الشرطة إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتأتي الحادثة في خضم توتُّر تشهده المدن الأمريكية بسبب وحشية الشرطة والعنصرية، في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود البالغ 46 عاماً، بعد ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في ولاية مينيسوتا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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