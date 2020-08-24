فرضت السلطات الأمريكية في ولاية ويسكونسن، حظراً للتجوال في مدينة كينوشا، على خلفية تورُّط شرطة المدينة في حادث عنصري.

واندلعت احتجاجات عنيفة في الولاية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، في وقت متأخر من مساء الأحد، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس الاثنين.

وفيما لم تكشف الشرطة عن أسباب إطلاقها النار على الرجل، فإن حاكم الولاية توني إيفرز أكد في تغريدة على تويتر، وقوف السلطات "ضد الاستخدام المفرط للقوة، والتصعيد في التعامل مع السود".

ونقل الرجل ويدعى جاكوب بليك إلى المستشفى مساء أمس، وهو في حالة خطيرة، حسب المصدر ذاته.

ويظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، إطلاق شرطي النار على رجل في الظلام، عندما كان يحاول فتح باب سيارة وركوبها في مدينة كينوشا.

وعلى خلفية الواقعة، تجمَّع مئات من المحتجين أمام مقار الشرطة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النار في بعض السيارات، ما دفع الشرطة إلى الرد باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتأتي الحادثة في خضم توتُّر تشهده المدن الأمريكية بسبب وحشية الشرطة والعنصرية، في أعقاب مقتل جورج فلويد، الأمريكي الأسود البالغ 46 عاماً، بعد ضغط شرطي أبيض بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في ولاية مينيسوتا.