قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان "تفوُّق إسرائيل عسكرياً" في منطقة الشرق الأوسط، في إطار أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.

جاء ذلك في اجتماع بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

وأضاف بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه: "الولايات المتحدة ملتزمة قانوناً ضمانَ التفوق العسكري النوعي، سنظلّ ملتزمين ذلك".

وقد أُعلنَ عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في 13 أغسطس/آب.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، وستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بومبيو "طمأنه بشأن حفاظ الولايات المتحدة على التفوق العسكري الإسرائيلي".

وقد أعلن بومبيو ونتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما، أنهما تباحثا في تطبيع إسرائيل مع دول عربية أخرى بعد الإمارات، وأيضاً ناقشا الملف الإيراني.

وشدّد نتنياهو على أن الاتفاق مع الإمارات لم يشمل أي حديث عن صفقات سلاح أمريكي.

وتشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تملك حقّ الاعتراض على بيع السلاح الأمريكي لأي دولة عربية بموجب تفاهمات قديمة، لافتة إلى أن حقّ الاعتراض هذا صِيغَ على شكل قانون في الكونغرس الأمريكي.