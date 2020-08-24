سياسة
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لدفع عجلة التطبيع.. بومبيو يصل إسرائيل ويستعد لزيارة دول خليجية والسودان
وصلت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح الاثنين، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث يستهل جولته لتعزيز السلام في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، ثم يتوجه بعدها إلى السودان وعدد من دول الخليج.
لدفع عجلة التطبيع.. بومبيو يصل إسرائيل ويستعد لزيارة دول خليجية والسودان
يعتزم بومبيو زيارة السودان وعدد من دول الخليج العربي، في مقدمتها البحرين والإمارات بعد انتهاء زيارته إلى إسرائيل
24 أغسطس 2020

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام، يثير خلالها مسألة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وقد نشر حساب السفارة الأمريكية فيديو لوصول بومبيو إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، مرتدياً كمامة بألوان علم بلاده.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي في سياق جولته في الشرق الأوسط لـ"تعزيز جهود السلام العربية الإسرائيلية"، وسيتبعه لاحقاً كبير مستشاري الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر إلى العديد من الوجهات.

ويعتزم بومبيو زيارة السودان وعدد من دول الخليج العربي، في مقدمتها البحرين والإمارات.

كما أشار مسؤولون إلى احتمالية توقفه في عُمان وقطر أيضاً.

ومن المتوقع أن يزور كوشنر وفريقه إسرائيل والبحرين وعمان والسعودية والمغرب، في رحلتهم التي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع.

وتأتي الزيارات المنفصلة في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى الاستفادة من زخم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 13 أغسطس/آب الجاري، توصل أبو ظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه بـ"التاريخي".

في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، وعدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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