سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 أغسطس/آب 2020
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خلاصات من TRT عربي: 24 أغسطس/آب 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يضغط لإنهاء تجارب اللقاح قبل الانتخابات / Reuters
24 أغسطس 2020

أهم الأحداث:

كورونا.. 800 ألف وفاة عالمياً وترمب يضغط لإنهاء تجارب اللقاح قبل الانتخابات، وإعلان أول رابطة إماراتية ضد التطبيع بعد الاتفاق مع إسرائيل.

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كورونا.. 800 ألف وفاة عالمياً وترمب يضغط لإنهاء تجارب اللقاح قبل الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاح كوفيد-19 وتأخيرها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم دليل على تلك الاتهامات. TRTعربي

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي في تويتر. TRTعربي

وقال ترمب: إن "الدولة العميقة أو أياً كانوا في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح". رويترز

وتابع ترمب: "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح". TRTعربي

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت رويترز بشكل حصري يوم الخميس عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.رويترز

بعد الاتفاق مع إسرائيل.. إعلان أول رابطة إماراتية ضد التطبيع

أعلن معارضون سياسيون بالإمارات، السبت، تأسيس أول رابطة ضد التطبيع، بعد إعلان بلادهم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. TRTعربي

جاء ذلك وفق البيان التأسيسي للرابطة، الذي ذُيّل بتوقيع 6 معارضين سياسيين بارزين، هم سعيد ناصر الطنيجي، وسعيد خادم بن طوق المري، وأحمد الشيبة، وحميد عبد الله النعيمي، وحمد محمد الشامسي، وإبراهيم محمود آل حرم. TRTعربي

وأطلق البيان تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" التي تعد مؤسسة مدنية تعنى برفض جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، على الصعيد الاقتصادي والرياضي والأمني والسياسي والشعبي، وفقاً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات. الأناضول

وأوضح أن "مسار دولة الإمارات ومسيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، شهد انحرافاً قومياً وإسلامياً تمثل بالإعلان عمَّا يسمى (اتفاقية السلام) بين حكومة دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي".الأناضول

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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