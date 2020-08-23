صرح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره، الأحد، بأن اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والإمارات "يجب أن يزيد من احتمال" بيع طائرات"F-35" الأمريكية إلى الإمارات.

"هذه أصبحت قضية سياسية في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، وأقر بأن الإمارات تحاول الحصول على طائرات F-35 منذ فترة طويلة". - جاريد كوشنر - مستشار الرئيس الأمريكي وصهره

وأوضح كوشنر، في برنامج يذاع على شبكة CNN الأمريكية، أن "إيران لا تريد أن تحصل الإمارات على الطائرات، والحقيقة هي أن اتفاقية التطبيع الجديدة هذه يجب أن تزيد من احتمالية حصولها عليها، ونقوم حالياً بدراسة الأمر".

وتابع كوشنر قائلاً "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقاً للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي".

والأسبوع الماضي، ذكرت "سي إن إن" أن "محاولة سرية قام بها كوشنر لبيع أسلحة متطورة - بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "F-35" الشبح إلى الإمارات تسببت في حدوث ارتباك وإحباط بين الوكالات ولجان الكونغرس التي من الطبيعي أن تشارك في مثل هذه الصفقة، لكنها تُركت دون علم بذلك".

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن البيع المحتمل "قيد المراجعة" خلال مؤتمر صحفي، لافتاً إلى أن الإمارات لديها الأموال اللازمة لدفع ثمن المعدات العسكرية.