سياسة
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تمديد مهام سفينة "أوروتش رئيس" التركية للتنقيب في شرقي المتوسط
أطلقت سفينة "أوروتش رئيس" إعلاناً بتمديد أبحاثها للتنقيب في شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس/آب الجاري، بمرافقة سفينتي "أتامان" و"جنكيز خان"، و"أوروتش رئيس" يمكنها إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها 8 آلاف متر.
تمديد مهام سفينة "أوروتش رئيس" التركية للتنقيب في شرقي المتوسط
تمديد مهام سفينة "أوروتش رئيس" التركية للتنقيب في شرقي المتوسط / Reuters
23 أغسطس 2020

مدّدت سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث مهامها شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس/آب الجاري.

وأطلقت أوروتش رئيس إعلان "نافتيكس" جديد (الرسائل النصية البحرية) حول تمديد مهامها 4 أيام إضافية، من 23 أغسطس/آب وحتى 27 أغسطس/آب.

وفي وقت سابق أطلقت تركيا إعلان نافتيكس، بخصوص أنشطتها في مياه جزيرة قبرص، لتستمر بموجب ذلك أنشطة سفينة "أوروتش رئيس" حتى 23 أغسطس/آب الجاري، وترافقها سفينتا "أتامان" و"جنكيز خان".

ونافتيكس، هو اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة "نافتيكس".

ويمكن لسفينة أوروتش رئيس، إجراء عمليات سيزمية ثلاثية الأبعاد يصل عمقها إلى 8 آلاف متر، وعمليات سيزمية ثنائية الأبعاد يصل عمقها إلى 15 ألف متر.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات.

كما تضم سفينة "أوروتش رئيس" مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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