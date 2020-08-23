أكد نائب الأمیر وولي العهد بالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، أن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطئه وأن لا أحد فوق القانون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط تسريبات لمقاطع فيديو ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية فساد معروفة بـ"الصندوق الماليزي" ومتهم فيها الشيخ صباح جابر المبارك الصباح نجل رئيس الوزراء السابق.

وتزعم هذه التسريبات التي تعود إلى 2018 وجود تواطؤ بين المحققين والمتهم. لكن وزارة الداخلية قالت أمس في بيان إن هذه التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة "قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات جرت إحاطة مجلس الأمة (البرلمان) بها وتسليمه نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية "الصندوق الماليزي". ويتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح مهام نائب الأمير في الوقت الحالي نظراً لسفر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رحلة علاجية بالولايات المتحدة منذ نحو شهر.

وقال الشيخ نواف الأحمد في كلمته اليوم "لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد أنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري عليهم القوانین ذاتها ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطئه فلیس هناك من هو فوق القانون".

واستشهد بقول أمير الكويت أن "لا حمایة لفاسد أیاً كان اسمه أو صفته أو مكانته"

وقال "أدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بأشكاله كافة".

وأمر وزير الداخلية أنس الصالح، مساء الخميس، بوقف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين في الجهاز عن العمل "إلى حين نهاية التحقيقات" في هذه التسريبات وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.

وأعرب نائب الأمير، الأحد، عن أسفه لما یدور على الساحة "من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكیان الوطن ومؤسساته ولا سیما ما یتصل بـ"بدعة" التسریبات الأخیرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعدّ على حریات الناس وخصوصیاتهم تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة، وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن".

وأكد أن هذا الأمر یحظى باهتمامه شخصیاً ومتابعته "وإخضاعه برمته وتفاصیله كافة بید قضائنا العادل النزیه بعد أن اتخذت مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنه، مشدداً على ألا یفلت أي مسيء من العقاب".

وأكد الاعتزاز "بمؤسساتنا الأمنیة ورجالها ونسائها المخلصین والتي لن یضیرها ولن ینتقص من قدرها شذوذ البعض الذین سینالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنیئة، الأمر الذي یستوجب على الجمیع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن یستفید منها إلا أعداء الوطن".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية، بعد استجواب تقدم به نائب في البرلمان، واتهم فيه الوزير بالتربح من المنصب وإساءة استغلال السلطة وهو ما نفاه الوزير خلال الاستجواب.

وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح "وقدرته على التصدي" للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.

وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي "وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دلیل".

وقال "لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة، الأمر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي (لأمير الكويت) بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن، حفاظاً على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا".

وأكد ثبات الإيمان بحریة الرأي وأن الالتزام بالنهج الدیمقراطي راسخ بما لا یقبل التشكیك أو المزایدة.

وأضاف "لاشك بأن لهذه الحریة إطاراً قانونیاً وأخلاقیاً یراعي مسؤولیتها ویحفظ كرامات الناس وسمعتهم ویحقق الصالح العام، وكذلك نهجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضیات المصلحة الوطنیة بما یستوجب على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تصویب مسار العمل واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا".