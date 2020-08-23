سياسة
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متحدث حفتر يهاجم مبادرة وقف إطلاق النار ويؤكد الاستعداد للقتال في سرت
بعد يومين من اتفاق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا، هاجم المتحدث باسم حفتر المبادرة وأكد أن مليشيا حفتر مستعدة للقتال في حال أي تقدم نحو سرت.
متحدث حفتر يهاجم مبادرة وقف إطلاق النار ويؤكد الاستعداد للقتال في سرت
متحدث حفتر يهاجم مبادرة وقف إطلاق النار ويؤكد الاستعداد للقتال في سرت / Reuters
23 أغسطس 2020

هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق، بشكل متزامن.

وفي مؤتمر صحفي، الأحد، زعم المسماري أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية وقررت مهاجمة مدينة سرت الاستراتيجية.

وقال إن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) هي "للتسويق الإعلامي وذر الرماد في العيون."

وأشار إلى أن مليشياته "الآن في وضع قتال وجاهزة للتعامل في حال تقدم أحد نحو مدينة سرت".

وتجنب المسماري في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، الأمر الذي لاقى ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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