حذرت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الأحد، من كويكب يتجه نحو الأرض، ويتوقع أن يصل إليها في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، إن فرصة ارتطام الكويكب بالأرض أقل من 0.41%، إلا أنها تظل واردة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ويبلغ قطر الكويكب نحو 7 أقدام، ورصد للمرة الأولى في 2018، إلا أنه لم يصنف ضمن الأجسام الخطرة.

وفي حال ارتطام هذا الكويكب بالأرض، فلا يتوقع أن يُحدث تأثيراً كبيراً، كون ناسا تصنف الأجسام الفضائية التي يبلغ قطرها أكثر من 140 متراً على أنها غير خطيرة، حسب المصدر ذاته.

وفي فبراير/شباط الماضي، حذرت "ناسا" من كويكب وصف بـ"الخطير"، قالت حينئذ إنه " إذا ارتطم بالأرض يمكن أن يتسبب بانقراض البشرية".