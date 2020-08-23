قال رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأحد، إن الحركة مع تشكيل حكومة سياسية منتخبة وضد حكومة الكفاءات.

وأضاف الغنوشي، في مؤتمر صحفي بمدينة صفاقس (جنوب)، أن " الديمقراطية تقوم على حكم الأحزاب والمجالس المنتخبة".

وأوضح أن "النظام الانتخابي في تونس يحتاج إلى تغيير باعتباره أفرز مشهداً سياسياً متشتتاً دفع إلى تقويض الاستقرار السياسي بالبلاد".

وأردف: "إذا نظمنا الانتخابات وتركنا نتائجها جانباً وشكلنا حكومة كفاءات لا علاقة لها بالعملية الانتخابية، فقد أصبحت الأخيرة عبثية".

وتابع: "سأعمل جاهداً داخل مجلس نواب الشعب على تغيير النظام الانتخابي في اتجاه نظام قادر على إفراز أغلبية".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.

والمشيشي، شخصية مستقلة، ولا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما أنه لم يُرشح من قبل أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.

وعاشت تونس مؤخراً، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

وشغل المشيشي، منصب وزير الداخلية بحكومة الفخفاخ، في فبراير/شباط الماضي.