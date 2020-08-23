سياسة
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إسرائيل توقف إدخال جميع أنواع السلع إلى قطاع غزة
قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال جميع السلع والبضائع إلى قطاع غزة باستثناء الغذائية والطبية منها، استكمالاً لقرار اتخذته الحكومة قبل أسبوع إثر التصعيد على الحدود مع غزة.
إسرائيل توقف إدخال جميع أنواع السلع إلى قطاع غزة
منع إدخال كل أنواع السلع والبضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم / AA
23 أغسطس 2020

قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل قررت، الأحد، منع إدخال كل أنواع السلع والبضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، باستثناء "الغذائية والطبية" منها.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول: "تم تبليغ شركات القطاع الخاص بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال جميع السلع والبضائع، عدا الغذائية والطبية".

ومنذ أكثر من أسبوع تمنع السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء والوقود إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

كما يسود أجواء قطاع غزة منذ أسابيع حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي أهدافاً يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً منه على إطلاق البالونات الحارقة.

ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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