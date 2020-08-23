قال شهود عيان إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها إلى قوات الأمن المحلية، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين بالعراق.

وقال التحالف، الذي تقوده واشنطن، في بيان: إنه "قام بتسليم الموقع الذي يشغله في معسكر التاجي شمال بغداد إلى قوات الأمن العراقية في مراسم أقيمت اليوم الأحد، وفق جدول زمني معد مسبقاً"، دون توضيح جهة انتقالها.

وأضاف أن التسليم يأتي "بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش الإرهابي، ممَّا سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق".

وتابع: "كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدريب الجيش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، ومن الیوم فصاعداً ستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولیة".

من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات العراقية اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الحكومية، إن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي، وسيتم تسليم المواقع في القواعد العسكرية الأخرى بأرجاء البلاد وفق جدول متفق عليه.‎

وقال مراسل TRT عربي في بغداد، إن الانسحاب جاء بعدما تمكنت من تعزيز قدراتها وإمكانياتها، وبعد الانتصارات التي حققتها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن قاعدة التاجي تعرضت في الآونة الأخيرة لعدة هجمات صاروخية من قبل فصائل مسلحة. وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن عملية إعادة انتشار القوات الأمريكية الموجودة في بلاده ستتم وفق جدول زمني.

وأوضح حسين الذي رافق الكاظمي في زيارته واشنطن، أن "المناقشات تعلقت بالعلاقات الأمنية والعسكرية".

وأضاف: "تم طرح فكرة إعادة انتشار القوات الأمريكية (..)، وكان في واشنطن نقاش جاد واسع حول هذا".

وأوضح أن "إعادة الانتشار تعني عودة القوات الأمريكية إلى بعض الدول، وستتم وفق جدول زمني".

وأشار إلى وجود اتفاق مع واشنطن على أن تكون مسألة إعادة جدولة الانتشار من قبل مختصين وفنيين من الطرفين لدراسة هذه المسألة، وإقرار الجدولة الزمنية.

ولم تصدر تفاصيل من واشنطن حول إعادة انتشار القوات الأمريكية، غير أن الرئيس الأمريكي أعلن الخميس، خلال لقاء بالكاظمي في واشنطن التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.

وصوت البرلمان العراقي يناير/كانون الثاني الماضي على قرار يطالب فيه الحكومة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية أمريكية في بغداد.

والسبت أنهى الكاظمي زيارته الرسمية إلى واشنطن، بعد أربعة أيام من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، في مقدمتهم الرئيس دونالد ترمب.

وتشغل قوات التحالف الدولي مواقع أو معسكرات داخل القواعد العسكرية العراقية مثل الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي، في حين تشغل القوات المحلية بقية الأجزاء. ‎

والتاجي، وفق إحصاء غير رسمي، سابع قاعدة يسلمها التحالف الدولي إلى العراق منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع هجمات صاروخية تطال القواعد التي تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين وعسكريين آخرين من التحالف، إضافة إلى السفارة الأمريكية وسط بغداد.

ويتولى التحالف الدولي تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها، وكذلك تقديم الإسناد الجوي في الحرب على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي و2500 آخرين من التحالف الدولي في العراق.