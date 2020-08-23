توقع بيرول أقمان، عضو مجلس إدارة الوكالة التركية لترويج وتطوير السياحة، أن تبلغ عائدات تركيا من القطاع السياحي 15 مليار دولار بحلول نهاية 2020.

وأوضح أقمان أن تركيا اكتسبت ثقة السياح الأجانب بفضل التدابير المتخذة بشأن السياحة الآمنة، إثر تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأشار إلى بدء توافد السياح إلى تركيا مجدداً من أنحاء العالم، بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.

وذكر أنه لولا التدابير المتخذة لما جاء السياح الأوروبيون، مشيراً إلى أن ولاية أنطاليا يحط فيها نحو 50 ألف سائح يومياً في الوقت الراهن.

وأوضح أن 90 بالمئة من فنادق أنطاليا فتحت أبوابها مجدداً مع عودة السياح.

ولفت إلى أنه رغم عدم إمكانية تحقيق تركيا هدفها في جذب 60 مليون سائح بسبب جائحة كورونا، فإنه يمكنها تحقيق عائدات قد تصل إلى 15 مليار دولار هذا العام، في حال استمر تدفق السياح بنفس الوتيرة وعدم حدوث موجة ثانية من كورونا.

يشار إلى أن عائدات تركيا من السياحة بلغت نحو 34 ملياراً و520 مليون دولار عام 2019.