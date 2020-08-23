أجمع خبراء في مجال الطاقة، من عدة دول عربية، على الأهمية الهائلة لاكتشاف الغاز غير المسبوق الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة.

فقد قال مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، عبد الرحمن التميمي، إن الاكتشاف التركي يحظى بأهمية استثنائية لكونه يأتي في وقت تتنازع فيه أنقرة مع آخرين على أحواض الغاز في منطقة شرق المتوسط.

وتابع التميمي: "تركيا تحتاج إلى الغاز لكونها بلداً صناعياً ناهضاً، وستصبح منتجة ومصدرة للغاز، ما سينعكس على مكانتها السياسية والاقتصادية".

في حين توقع خبير الطاقة اللبناني ربيع ياغي، أن كشف الغاز الضخم سيمنح تركيا المزيد من الحرية في حركتها السياسية الخارجية، وسيشكل دعماً قوياً للاقتصاد التركي.

وأكد ياغي أن كمية الغاز المكتشفة في البحر الأسود "تشكل دعماً قوياً للاقتصاد التركي، إذ توفر على البلد فاتورة ضخمة يدفعها لاستيراد الغاز من الخارج".

من جانبه، يرى الخبير التونسي في مجال الطاقة محمد غازي بن جميع أن اكتشاف الغاز سيمنح تركيا المزيد من الاستقلالية الذاتية، وسينعكس على استقلال الليرة التركية.

وأوضح غازي أن احتياجات تركيا من الطاقة عندما تكون غير مرتبطة بالأسواق العالمية والأسعار المتغيرة يومياً، فهذا سيمنحها مزيداً من الاستقلالية والنمو الاقتصادي.

والجمعة زفّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه بشرى اكتشاف سفينة الفاتح للتنقيب 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

وقدّر وزير الطاقة والموارد الطبيعية، فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.