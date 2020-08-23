اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء بالعمل على إبطاء اختبارات لقاح كوفيد-19، وتأخيرها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم دليل على تلك الاتهامات.

جاء ذلك في تغريدة للرئيس الأمريكي على حسابه الشخصي في تويتر.

وقال ترمب: إن "الدولة العميقة أو أياً كانوا في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح".

وتابع ترمب: "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال.

ويتخوف علماء ومسؤولون في مجال الصحة العامة من أن تضغط حكومة ترمب على إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدام لقاح قبل الانتخابات، حتى إن كانت البيانات التي جمعت من التجارب السريرية لا تدعم استخدامه على نطاق واسع.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطت فيه وفيات كورونا حاجز 800 ألف وفاة يوم الجمعة، وفقاً لموقع "وورلدومتر" المتخصص برصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات "وورلدومتر" أن حصيلة الوفيات حول العالم بلغت 800 ألف و101.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد وفيات بلغ 178 ألفاً و68.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 112 ألفاً و670، ثم المكسيك بـ59 ألفاً و106.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية بحصيلة وفيات وصلت إلى 6 آلاف و283.

وجاءت مصر ثانية بـ5 آلاف و 212، ثم السعودية بـ3 آلاف و580.

وانتشر كورونا في أكثر من 200 دولة منذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.