سياسة
3 دقيقة قراءة
حمدوك: قطعنا خطوات كبرى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة في إزالة اسمها من قائمة الإرهاب الأمريكية. وجدد حمدوك استعداد الحكومة "للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب".
حمدوك: قطعنا خطوات كبرى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
السودان قطع خطوات كبيرة في إزالة اسمه من قائمة الإرهاب / Reuters
22 أغسطس 2020

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة في إزالة اسمها من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وقال حمدوك في خطاب متلفز "السودان قطع خطوات كبيرة في إزالة اسمه من قائمة الإرهاب، ما يسمح بخلق البيئة الملائمة لإصلاح الاقتصاد والاستفادة من إمكانيات البلاد والاستثمار فيها بدون قيود".

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولاً راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وجدد حمدوك، استعداد الحكومة "للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة بشكل كامل ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة ضد أبناء شعبنا".

وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال الرئيس المعزول عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الأخير صحة الاتهامات، ويصف المحكمة بأنها مسيسة.

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/ شباط 2019، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وفي سياق غير بعيد، أوضح حمدوك أن المحاكمات لقادة "النظام البائد" تمضي بشكل متواتر.

وأضاف: "تعمل حالياً أكثر من من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمت محاكمة وإدانة الرئيس المخلوع (البشير) على جريمة فساد أولي، ولا يزال يواجه محاكمات في جرائم أخرى".

وفي قضية أخرى، أكد حمدوك أن الحكومة شارفت على الانتهاء من التوصل إلى اتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/آب 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.

ومؤخراً، حددت الوساطة 28 أغسطس/آب الجاري، موعداً لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ويعد إحلال السلام أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us