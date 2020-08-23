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"الرئاسي الليبي" يؤكد أنه لا مكان لمرتكبي الجرائم في العملية السياسية القادمة، وأردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إسطنبول.

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الرئاسي الليبي: لا مكان لمرتكبي الجرائم في العملية السياسية القادمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، السبت، أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمرتكبي الجرائم في البلاد. [الأناضول]

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السراج بحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، عقب إعلان الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق وقفاً فورياً لإطلاق النار في البلاد. [الأناضول]

ووفق بيان المجلس الرئاسي، تطرقت المباحثات إلى "تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وتقديم الشكر إلى تركيا وقطر لدعم موقف حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) ومساندة الشعب الليبي". [TRT عربي]

أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية والوفد المرافق له. [TRT عربي]

وأفاد مراسل الأناضول بأن الرئيس أردوغان استقبل هنية في قصر وحيد الدين بإسطنبول. [الأناضول]

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن. [TRT عربي]