سياسة
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المعارض الروسي نافالني يخضع للعلاج في برلين بعد اشتباه بتسميمه
بدأ المعارض الروسي أليكسي نافالني المشتبه بإصابته بتسمم، تلقي العلاج عقب نقله إلى العاصمة الألمانية برلين السبت، بواسطة طائرة إسعاف وصلت إلى العاصمة الألمانية في ساعات الصباح الأولى.
المعارض الروسي نافالني يخضع للعلاج في برلين بعد اشتباه بتسميمه
المعارض الروسي أليكسي نافالني يبدأ تلقي العلاج عقب نقله إلى العاصمة الألمانية برلين / AA
22 أغسطس 2020

بدأ المعارض الروسي أليكسي نافالني المشتبه بإصابته بتسمم، تلقي العلاج عقب نقله إلى العاصمة الألمانية برلين السبت.

وذكر مراسل الأناضول أن طائرة الإسعاف الخاصة التي نقلت نافالني وصلت إلى مطار تيغيل ببرلين في ساعات الصباح.

وعقب ذلك نقل نافالني إلى مستشفى "برلين شاريتيه" في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعد إجراء الفحوصات الأولى على متن الطائرة في المطار.

وتدهورت الحالة الصحية للمعارض الروسي بينما كان في رحلة جوية الخميس، ما اضطر الطائرة للهبوط الاضطراري في مدينة أومسك الروسية.

ويشير مساعدو نافالني الذي يُعد من أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، إلى أنه تعرّض للتسميم على ما يبدو بعد أن تناول الشاي في مقهى في مطار تومسك، لكن الأطباء الروس أصرّوا على أنه لم يُعثر على أي أثر للسم في جسمه.

ووضع نافالني المحامي البالغ من العمر 44 عاماً والناشط ضد الفساد، في العناية المركّزة في مدينة أومسك السيبيرية، بينما رتّب أقاربه طائرة لنقله إلى مستشفى في ألمانيا.

والجمعة، وافق الأطباء الروس على السماح بنقل المعارض أليكسي نافالني، من مستشفى في سيبيريا بناءً على طلب أقاربه إلى برلين لتلقي العلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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