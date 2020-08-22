سياسة
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أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إسطنبول
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والوفد المرافق له، بقصر وحيد الدين في إسطنبول.
أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في إسطنبول / AA
22 أغسطس 2020

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الرئيس أردوغان استقبل هنية في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفلسطيني محمود عباس، وفق بيان صادر السبت لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

بدورها، قالت "حماس"، في بيان "إن وفداً قيادياً برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، التقى في إسطنبول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وبحسب البيان، هنأ هنية الرئيس أردوغان بالعام الهجري الجديد، واكتشاف حقل الغاز الطبيعي، وافتتاح مسجد آيا صوفيا.

وقالت الحركة إن "الوفد أطلع أردوغان على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وخاصة خطط الاحتلال الرامية إلى ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، وخطوات التطبيع مع الاحتلال وما تمثله من طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

واستعرض وفد الحركة "الجهود الوطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي حركة حماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حركة فتح".

وثمّن الوفد دور تركيا ومواقفها المشرّفة في مناصرة فلسطين، ودعم صمود شعبها وتأييد حقوقه المشروعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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