هنّأت شخصيات عربية تركيا، حكومة وشعباً، باكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها، معتبرةً أنه سيساهم في تنمية البلاد وتعزيز اقتصادها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي وتغريدات أشادت بالاكتشاف التركي في البحر الأسود.

من جهته هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي السبت، بمناسبة اكتشاف الحقل، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال عباس إن "نجاح تركيا يعتبر بمثابة نجاح لفلسطين".

وفي قطر، قال الإعلامي جابر الحرمي في تغريدة: "بقدر ما أفرح لأي إنجاز تحققه الشقيقة تركيا، بقدر ما أحزن لواقع دول عربية اختار الكثير منها أن يقف في المكان الخطأ في هذه المرحلة التاريخية".

وأضاف الحرمي: "تأمّلوا الرئيس أردوغان كيف يقاتل من أجل بلده ويدافع عن أمته، وانظروا إلى قادة عرب كيف يدمرون أوطانهم ويتآمرون على أمتهم".

من جانبه، قال العقيد الأردني المتقاعد محمد العناسوة: "حلال عليكم الغاز.. فعندما يكون لديكم حاكم عادل اسمه الطيب أردوغان، يخاف الله عليكم لا منكم ويعمل لمصلحة تركيا لا ضدها.أفعال لا مجرد أقوال".

أمّا المفكر العراقي محمد عايش الكبيسي، رأى في تغريدة أن الاكتشاف لمصدر الطاقة الجديد في البحر الأسود سيعزز مكانة تركيا كـ"دولة محورية قوية بالمنطقة".

وقال الكبيسي: "ندعو الله تعالى أن تكون نعمة مضافة للشعب التركي المسلم لتحقيق المزيد من الاستقرار وفرص التنمية والازدهار".

في السياق ذاته، علق المفكر الموريتاني محمد المختار الشنقيطي على الاكتشاف، قائلاً في تغريدة: "بحثت تركيا عن الطاقة في البحر الأبيض، فوجدتها في البحر الأسود، وربك يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب. ألف مبروك لتركيا وأهلها".

وقالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي في تغريدة: "تركيا تكتشف عبر سفينتي فاتح وياووز، حقل غاز في البحر الأسود يحتوي على احتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب من الغاز. أعزّوا الإسلام فأعزهم الله".

والجمعة، زف الرئيس التركي أردوغان لشعبه، بشرى اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمالي البلاد.

وقدّر وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.