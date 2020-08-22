سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا.. اكتشافات الغاز "نقطة تحول" وتوقعات بتحسن الليرة
فيما قالت مؤسسة وود ماكنزي الاستشارية المتخصصة في مجال الطاقة إن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي "تونا" في البحر الأسود إذا ما طُوِّر سيكون "نقطة تحول" بالنسبة لتركيا، توقعت مجموعة بنكية سويدية استقرار الليرة التركية بعد الاكتشاف.
تركيا.. اكتشافات الغاز "نقطة تحول" وتوقعات بتحسن الليرة
مؤسسات متخصصة تتوقع أن تصبح اكتشافات الغاز الاخيرة في البحر الأسود "نقطة تحول" لتركيا حال تطوّرها / AA
22 أغسطس 2020

قالت مؤسسة وود ماكنزي (وودماك) الاستشارية المتخصصة في مجال الطاقة إن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي "تونا" في البحر الأسود إذا ما طُوِّر سيكون "نقطة تحول" بالنسبة لتركيا.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها أمس الجمعة، أن "تركيا تعتمد بشكل رئيسي على الغاز المستورد عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، لكن حصة واردات الغاز الطبيعي المسال استمرت أيضاً في النمو".

وأكد توماس بوردي المحلل في فريق أبحاث "وود ماكنزي"، أنه "حتى لو فرضنا أن الرقم الرسمي لحجم الغاز المكتشف المعلن عنه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان والبالغ 320 مليار متر مكعب هو رقم تقديري، يظل هو الاكتشاف الأكبر لتركيا، وهو أحد أكبر الاكتشافات العالمية لعام 2020".

وأشار أيضاً إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد مجدداً الإمكانات الهيدروكربونية في المياه العميقة للبحر الأسود.

وقال إنه بغض النظر عن الأهمية السياسية والاقتصادية لاكتشاف الغاز، فإن جني ثماره سيكون معقداً، ويبدو أن موعد 2023 لبدء استخدامه طموح.

وشدد قائلاً: "أولاً وقبل كل شيء، ستحتاج عملية الاكتشاف إلى تقييم بواسطة المزيد من الآبار لتحسين فهم الجيولوجيا وتأكيد تقديرات الموارد".

دعم الليرة التركية

توقع رئيس الاستراتيجية الاقتصادية لمجموعة "إس إي بي" البنكية السويدية بير هامارلوند استقرار الليرة التركية بعد اكتشاف أنقرة الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وفي حديثه للإذاعة السويدية الرسمية (SR) السبت، لفت هامارلوند إلى أن اكتشاف تركيا الغاز الطبيعي يُعد أمراً إيجابياً.

وأوضح أن اكتشاف الغاز سيُقلل من حاجة تركيا للاقتراض على المدى الطويل وسيُكسِب الليرة التركية الاستقرار.

وقال: "إذا استطاعت البلاد إنتاج طاقتها المحلية، فإن عجز الحساب الجاري سينتهي. ومع استقرار الليرة التركية، ستنخفض الحاجة إلى الاقتراض من الخارج بشكل أكبر".

والجمعة، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه بشرى اكتشاف سفينة "فاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمالي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us