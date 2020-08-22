سياسة
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في اتصال بنظيره الفلسطيني.. أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفلسطيني محمود عباس، كما بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين الطرفين.
في اتصال بنظيره الفلسطيني.. أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية
أردوغان يجدد دعم بلاده للقضية الفلسطينية العادلة خلال اتصال هاتفي بنظيره الفلسطيني / AA
22 أغسطس 2020

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، أن أردوغان وعباس تناولا، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان جدد تأكيده لعباس دعم تركيا قضية فلسطين العادلة.

كما قدم الرئيس الفلسطيني تهانيه لأردوغان بمناسبة اكتشاف بلاده حقلاً كبيراً للغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن نجاح تركيا يعتبر بمنزلة نجاح لفلسطين، بحسب البيان.

والجمعة زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشعبه بشرى اكتشاف سفينة "فاتح" للتنقيب 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود شمال البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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