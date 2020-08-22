سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة الليبية ترفض أي مناورات في مبادرة وقف إطلاق النار
أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أن الحكومة الليبية ترفض أي مناورات أو تهديد في مبادرة إطلاق النار، وتؤكد أن مسار الاستقرار يبدأ بحوار سياسي شامل.
الحكومة الليبية ترفض أي مناورات في مبادرة وقف إطلاق النار
الحكومة الليبية تؤكد رفضها لأي مناورات حول مبادرة إطلاق النار  / Reuters
22 أغسطس 2020

أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، السبت، عن رفض الحكومة الليبية أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق وقفاً فورياً لإطلاق النار في البلاد.

وتساءل السني: "هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها، بوقف إطلاق النار؟"، وتابع: "سنرى، ولكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد".

وأوضح السني أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة الليبية مبادرة للحل السلمي، مؤكداً "وكنا ولا زلنا نرحب بكافة المبادرات الصادقة".

واستدرك السني "لكن نرفض تفصيل المبادرة الأخيرة على أشخاص، لأن للشعب حق تقرير المصير".

وجدد السني تأكيد أن مسار الاستقرار يبدأ بحوار سياسي شامل لكل مناطق ليبيا ومكوناتها وتياراتها والفاعلين بها.

كما أشار إلى أهمية الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي ودولي كامل.

وشدد على "تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".

يأتي ذلك بعد اتفاق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار، أمس الجمعة.

ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين لم يصدر من طرف حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص، حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us