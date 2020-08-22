أعرب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، السبت، عن رفض الحكومة الليبية أي مناورات أو تهديد في مبادرة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك تعليقاً على إعلان الحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق وقفاً فورياً لإطلاق النار في البلاد.

وتساءل السني: "هل سيلتزم من أشعل الحرب على طرابلس ومن باركها ودعمها ثم انهزم فيها، بوقف إطلاق النار؟"، وتابع: "سنرى، ولكن لن نقبل المناورات أو أي تهديد جديد".

وأوضح السني أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة الليبية مبادرة للحل السلمي، مؤكداً "وكنا ولا زلنا نرحب بكافة المبادرات الصادقة".

واستدرك السني "لكن نرفض تفصيل المبادرة الأخيرة على أشخاص، لأن للشعب حق تقرير المصير".

وجدد السني تأكيد أن مسار الاستقرار يبدأ بحوار سياسي شامل لكل مناطق ليبيا ومكوناتها وتياراتها والفاعلين بها.

كما أشار إلى أهمية الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف أممي ودولي كامل.

وشدد على "تفعيل العدالة الانتقالية، ومحاسبة من ارتكب جرائم حرب، لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم".

يأتي ذلك بعد اتفاق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار، أمس الجمعة.

ولاقى الاتفاق ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، في حين لم يصدر من طرف حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص، حتى الآن.